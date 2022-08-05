В ответ на обстрел Запорожской АЭС западные партнеры Украины должны ввести санкции против «Росатома» и всего атомного сектора России.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении.

Президент заявил, что Россия должна отвечать за сам факт создания угрозы для атомной станции, что является дополнительным аргументом для признания России государством – спонсором терроризма. По словам главы государства, за такие действия России должны применять жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от «Росатома» до всех причастных компаний и лиц.

«Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии», — заявил Зеленский.

Президент назвал любые обстрелы этого объекта откровенным и дерзким преступлением и актом террора.