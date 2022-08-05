Хотела бы выразить поддержку азербайджанским коллегам в Лондоне.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которое она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Шокирована историей с нападением радикалов на посольство Азербайджана в Британии. Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал.

Неприкосновенность территории диппредставительств — краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру. Такие «инциденты» — из ряда вон», — заявила Захарова.

«Напомню текст пункт 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года:

На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.

Вопрос к британским властям и полиции, которые должны обеспечивать безопасность посольства и дипломатов: где же вы были? Ассанжа в эквадорском посольстве караулили знатно», — отметила официальный представитель МИД России.