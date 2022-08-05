Представители торговой марки Snickers и её владелец, компания Mars Wrigley, принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной. Об этом сообщает компания в соцсети Weibo.

«Мы обратили внимание на сообщения о соответствующей деятельности, связанной со Snickers, в отдельных регионах Азии, мы придаём этому большое значение и приносим свои извинения. Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведёт свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями», — говорится в сообщении.