Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне.

«Совет Безопасности ООН должен выразить отношение по поводу этого вопроса. ООН верит в важность уважения дипломатических зданий по всему миру», — заявил С.Дюжаррик, которого цитирует «Репорт».

Пресс-секретарь генсека сказал, что узнал об этом нападении из прессы.

«У меня нет подробных сведений из первоисточника о произошедшем. В качестве общего заявления могу сказать, что ООН верит в важность уважения дипломатических зданий по всему миру», — отметил он.