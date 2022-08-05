В Гяндже прошли проливные дождь, что привело к возникновению проблем. Некоторые части города были затоплены. Это повлияло на движение автомобилей, уточняет АПА.
В настоящее время в Гяндже продолжает идти дождь.
В Гяндже прошли проливные дождь, что привело к возникновению проблем. Некоторые части города были затоплены. Это повлияло на движение автомобилей, уточняет АПА.
В настоящее время в Гяндже продолжает идти дождь.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий