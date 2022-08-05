Как сообщалось ранее, в Сочи подошли к концу переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров принято совместное заявление.

Основные тезисы заявления:

Путин и Эрдоган договорились наращивать объём торговли России и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики;

Путин и Эрдоган выступают за поддержку политического процесса в Ливии, основанной на главенствующей роли самих ливийцев;

Россия и Турция договорились укрепить сотрудничество в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма;

Лидеры РФ и Турции подчеркнули важную роль конструктивных отношений по продуктовой сделке;

Путин и Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений для достижения международной стабильности;

Россия и Турция выступают за сохранение целостности Сирии.