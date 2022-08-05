Результаты нового антигенного теста на коронавирус президента США Джо Байдена в пятницу были положительными, американский лидер продолжит соблюдать строгие меры самоизоляции. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача главы администрации США Кевина О’Коннора.

Согласно изложенной им информации, «президент продолжает чувствовать себя очень хорошо». «Кашель почти полностью прошел. Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются совершенно нормальными. Его легкие остаются чистыми», — заверяет О’Коннор. Однако, добавил врач, проведенный «нынешним утром тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 остался положительным». «Президент продолжит принимать жесткие меры самоизоляции, о которых сообщалось ранее», — отмечается в документе.