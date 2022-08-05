Государственный комитет по работе с религиозными образованиями распространил заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании.

Об этом говорится в заявлении Госкомитета.

Госкомитет осудил тот факт, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Великобритании подверглось нападению со стороны радикальных религиозных групп.

«Совершающие подобные действия для достижения собственных грязных целей вопреки требованиям и высшим ценностям Ислама, таким образом ставят под удар сам Ислам. Будучи частью исламского мира Азербайджан является светским государством. В нашей стране уделяется всестороннее внимание и забота к религии и исламским ценностям. Президент Ильхам Алиев, являющийся главным гарантом свободы вероисповедания, межкультурной гармонии, покровителем национально-духовных ценностей, всегда ставил защиту религиозных убеждений граждан в качестве приоритета.

Никакая религиозная группа и религиозное течение не могут нанести вред этому имиджу Азербайджана на международной арене.

В заявлении МИД Азербайджана по этому поводу выражено отношение правительства Азербайджана к авантюрным действиям, совершенным под пеленой религии, которые не вписываются ни в какие религиозные убеждения и являются противозаконными. Подобные подрывные попытки никоим образом не могут поколебать основы нашей государственности, установленной на прочном фундаменте», — говорится в заявлении ведомства.

В Госкомитете также выразили уверенность в том, что проявившие неуважение к нашему флагу и совершившие акт вандализма в здании посольства понесут заслуженное наказание.