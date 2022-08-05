Китай призывает ядерного державы заключить соглашение об отказе от использования атомного оружия первыми. Об этом заявил в пятницу член делегации Китая на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Ли Сун.

«Все ядерные державы должны поддержать политику Китая, отвергающую возможность нанесения первого удара, и заключить многостороннее соглашение об отказе от использования ядерного оружия первыми, предпринять усилия для создания зон, свободных от ядерного оружия, предотвращения неавторизованного использования ядерного оружия, создания обязывающих международных инструментов по гарантиям безопасности», — сказал он.