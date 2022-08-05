В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом, 370 человек вылечились.

Согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров, скончавшихся за последние сутки от COVID-19 нет.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 801018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 788209 человек вылечились, 9755 – скончались, число активных больных составляет 3054.

За последние сутки в стране проведены 3435 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7062408.