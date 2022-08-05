Согласно полученным данным, готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных информационных ресурсов нашей страны.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

«Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности круглосуточно контролирует этот вопрос и успешно предотвращает продолжающиеся с 3 мая этого года DDOS-атаки и другие типы кибератак на государственные информационные ресурсы. Центр призывает администраторов государственных и негосударственных информационных ресурсов, а также наших граждан быть осторожными и бдительными в отношении фишинг-атак», — говорится в сообщении Госслужбы.