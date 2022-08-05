Украина и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.

«Угрозы и предупреждения о наступлении чрезвычайно активной стадии войны имеют место, мы должны это понимать, что такие действия не исключаются. Но мы не должны паниковать. Из разных источников слышим разные сакральные даты, и все говорят о том, что необходимо эвакуировать мирное население. Мы это поддерживаем и призываем помочь нашим военным. Мы готовимся к активным боевым действиям, враг это видит и тоже готовится», — заявила она.

Также она отметила, что попытки россиян залатать Антоновский мост и строить понтонные переправы понятны, однако эти объекты попадают под огневой контроль украинских военных.

«Мы имеем оружие, которое позволяет попадать в определенную цель. То есть мы можем без разрушения инфраструктуры разрушить планы врага», — подчеркнула она.

По мнению Гуменюк, уничтожение украинскими воинами установок С-300 является важным результатом, но беспокойства относительно обстрелов из РЗСО остаются.

«Враг маскировал и перемещал свои установки, но мы уничтожили одну батарею и снова попали за прошедшие сутки. Теперь их РЗСО у нас на примете. Надеюсь, о них тоже отчитаемся», — отметила она.