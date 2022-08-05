Азербайджанские военнослужащие находятся с визитом в Российской Федерации для участия в конкурсе по танковому биатлону, который состоится на военном полигоне Алабино в Москве в рамках «Армейских международных игр-2022». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, наши военнослужащие примут участие в «Кубке моря», который пройдет в Азербайджане в рамках «Армейских международных игр-2022», в том числе в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан) и «Снайперский рубеж» (Иран).