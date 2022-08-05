Холодная зима в Китае, Южной Корее и Японии может спровоцировать рост цен на топливо для Евросоюза (ЕС) на фоне стремлений этого содружества европейских стран отказаться от поставок энергоресурсов из России, написало агентство Bloomberg.

«Более холодная, чем обычно, зима может привести к резкому скачку цен, если российские поставки в Европу останутся на низком уровне», — сказал аналитик BloombergNEF Абхишек Рохатги.

Китай, Южная Корея и Япония — одни из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но с наступлением отопительного сезона там так же, как и в европейских странах, вырастет спрос на энергоносители. В таком случае эти государства не смогут продавать топливо ЕС в необходимом количестве и значительно повысят цены.