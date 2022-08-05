Генеральная прокуратура Азербайджана, в соответствии с требованиями национального законодательства и поддерживаемых нами международных договоров, в том числе Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», в рамках двусторонних отношениях с Генеральной прокуратурой Грузии, направила запрос об экстрадиции в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление на территории нашей страны.

Генпокуратурой были выявлены основания для подозрения в том, что Багиров Нурлан Шукюр оглу, привлеченный к ответственности в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Абшеронской районной прокуратуры, совершил убийство с особой жестокостью в составе группы заговорщиков.