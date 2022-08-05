Не менее 68 самолетов ВВС и 13 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китай (НОАК) замечены в пятницу в районе учений НОАК вблизи Тайваня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства острова.

Согласно информации, китайские авиация и корабли пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива, что «серьезно подрывает ситуацию» в регионе.

Ведомство расценило подобные действия как вторжение в морское и воздушное пространство, окружающее Тайвань, и заверило в решимости защищать «национальную безопасность», давать отпор угрозам тайваньским «свободе и демократии».