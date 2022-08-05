Управление мусульман Кавказа решительно осуждает акт агрессии, совершенный 4 августа 2022 года в здании посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, и расценивает его как заранее подготовленный акт политического террора, вандализма.

«Силы, стоящие за провокациями против нашей страны и участвующие в их организации, должны знать, что в азербайджанском обществе нет места радикальным, экстремистским силам, их деструктивным идеологиям, и верующие Азербайджана никогда не пойдут на поводу таких сил. Использование флага Азербайджана по политическому заказу, в провокациях религиозного, сектантского характера недопустимо, и мы надеемся, что правительство Великобритании примет необходимые меры в связи с инцидентом», — говорится в заявлении.