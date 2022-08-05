Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в узком составе. Беседа проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» в Сочи.

Путин лично поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

Путин на встрече с Эрдоганом назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу.

«Турецкий поток» работает бесперебойно, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за это, сказал Путин.