Директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Хабибулло Вохидзода рассказал, что наркотрафик из Афганистана в Таджикистан вырос почти втрое после прихода талибов к власти, сообщает РИА «Новости».

По его словам, с августа 2021 по июль 2022 года в приграничных районах Афганистана и Таджикистана было изъято более 3 тонн наркотических веществ. Это на 1815 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вохидзода рассказал также о совместной операции АКН и МВД РФ против организованной группы, занимавшейся скупкой и сбытом наркотиков на территории Таджикистана и России. В результате было изъято более 1 килограмма чистого афганского героина.