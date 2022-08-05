Президент России Владимир Путин созвонится с французским коллегой Эммануэлем Макроном в любую минуту, если будет такая необходимость. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент», — объяснил пресс-секретарь длительное отсутствие контактов глав государств и добавил, что в настоящее время нужды в подобном диалоге нет.

Путин и Макрон не общались уже более двух месяцев. Их последний телефонный разговор состоялся 28 мая — тогда в беседе также принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последние двусторонние переговоры были в начале мая.