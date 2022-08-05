5 августа корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в нашу страну для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
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