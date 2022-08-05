С начала полномасштабной войны России против Украины ряд стран, в том числе Китай, резко сократили поставки товаров в страну. Соответствующую оценку приводит в новом выпуске экономического бюллетеня Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает «Коммерсантъ». Основной причиной спада регулятор назвал введенные в отношении России санкции.

Так, экспорт из США и стран зоны евро снизился на 85 и 45 процентов соответственно. В случае Китая падение составило 23 процента. В ЕЦБ объяснили сокращение экспорта уменьшением поставок в Россию товаров, необходимых для производства военной техники, таких как транспортные средства, базовые металлы, машины и оборудование.

ЕЦБ отобрал для анализа влияния санкций на поставки в Россию 59 стран — торговых партнеров Москвы, охватывающих 86 процентов российского импорта. По оценке организации, пакет санкций, введенных в марте 2022 года, привел к тому, что по сравнению с февралем поставки в Россию из стран, одобривших ограничения, были на 20 процентных пунктов ниже, чем из тех, которые решили санкции не вводить. Регулятор оценивает сокращение поставок в Россию из-за санкций на 15 процентов.

Также в бюллетене содержится оценка российского экспорта. По данным ЕЦБ, объем поставок российской нефти по морю в начале июля восстановился до уровней, которые наблюдались до начала конфликта на Украине. Организация связывает такую ситуацию с высокими скидками на российскую нефть — дисконт на российскую марку Urals к сорту Brent доходит до 30 процентов.