Напомним, что 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ, совершили провокацию в отношении подразделений азербайджанской армии, нарушив тем самым положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В результате провокации погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз горного хребта, охватывающего территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и установить здесь новые боевые позиции.

Ответ азербайджанской стороны не заставил себя долго ждать. В результате антитеррористической операции «Возмездие», проведенной подразделениями ВС Азербайджана, под контроль взяты высоты Гырхгыз, Сарыбаба и другие позиции, имеющие стратегическое значение.

В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, нанесен авиаудар по воинской части, дислоцированной в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района. Кроме того, уничтожена живая сила, несколько гаубиц Д-30, военно-транспортные средства и партия боеприпасов армянских незаконных вооруженных формирований.

Примечательно, что наглая провокация армянскими террористами совершалась в зоне ответственности так называемого российского миротворческого контингента. Отметим, что РМК за время пребывания в Карабахе не раз отличались армянофилией.

Достаточно вспомнить инцидент, когда в ноябре прошлого года армянский террорист Норайр Мирзоян бросил гранату РГД-5 в азербайджанских и российских военных у города Шуша блокпосте Дашалты. Как он умудрился с гранатой «обыграть» российских «миротворцев»-загадка.

Хотя никакого ребуса тут нет: Россия подобными закулисными действиями пытается держать в напряжении Азербайджан. Да, на словах Москва ратует за окончательное решение карабахской проблемы. Но что мы видим на деле.

Явное лицемерие Кремля, который, будучи в свое время сопредседателем Минской группы ОБСЕ, сегодня завел сломанную шарманку.

Читаем новость: «Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию, связанную с обострением в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков».

«Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего заявления», — подчеркнул Песков.

Господин Песков, вы точно уверены, что читали трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года? Вы в курсе, что армянская сторона до сих пор не выполнила ни одного пункта соглашения, и не собирается?

Нужны доказательства? Пожалуйста. Приводим слова очередного проходимца Масиса Маиляна, который считает себя экс-главой «мид арцаха».

«В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет ни единого слова о демилитаризации «республики арцах» (здесь и далее кавычки Minval.az ) и выводе вооруженных сил из «республики».

«В ответ на заявление МИД Армении от 3 августа 2022 года внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило Армению в нарушении пункта 4 известного трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года. Азербайджанская сторона продолжает предпринимать неустанные попытки вырвать слова «миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил» из контекста заявления и представить это предложение в качестве требования о выводе армянских вооруженных сил из всего Нагорного Карабаха.

На самом деле, 4-й пункт Заявления от 9 ноября тесно связан с предыдущим 3-м пунктом документа, что отвергает азербайджанскую интерпретацию документа. В этом пункте чётко определена география развёртывания РМК, а значит, и вывода армянских войск. В качестве районов развёртывания миротворческого контингента Российской Федерации указаны Линия соприкосновения и Лачинский коридор. То есть, 4-й пункт является договоренностью о выводе армянских вооруженных сил не из всего Нагорного Карабаха, а из тех мест, где развёртывается российский миротворческий контингент. Поскольку миротворцы пока развёрнуты не по всей линии соприкосновения, что невозможно из-за малочисленности контингента, то подразделения «армии обороны арцаха» имеют право и должны нести боевое дежурство на большинстве участков Линии соприкосновения. В Заявлении нет ни единого слова о демилитаризации республики «арцах» и выводе вооруженных сил из республики», — написал бывший «министр».

Что тут сказать: не умеет Россия выбирать друзей. Мало того, что хаи готовы предать хозяев в любой момент, так они еще и глупы.

Итак, читаем 4-ой пункт: «Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения».

Скажите на милость, где тут указано, что речь идет «не из всего Нагорного Карабаха»? И об этом говорит «экс-министр?».

Впрочем, игрушечный «министр» своим глубокомысленным подходом в вопросе решения карабахской проблемы дал понять: «каков министр, таков и арцах»…

Фарид Теймурханлы