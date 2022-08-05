Белый дом вызвал китайского посла в Вашингтоне для обсуждения ситуации вокруг Тайваня. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, дипломат был приглашен американской администрацией накануне, в четверг.

«После ночных действий Китая (учений — Ред.) мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы указать на провокационные действия КНР. Мы осудили военные действия КНР, которые носят безответственный характер и противоречат нашей давней цели — поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии газете.

По его словам, Белый дом также намеревался указать, что США не желают кризиса в регионе на фоне визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Американская сторона подтвердила Цинь, что хочет сохранить все линии связи, подчеркнув, что ничего не изменилось в политике США в отношении «одного Китая». Однако Вашингтон считает действия Пекина неприемлемыми.