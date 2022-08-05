Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недавно направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны — хозяйки штаб-квартиры Организации.

«У США как у страны — хозяйки штаб-квартиры есть перед ООН и перед всеми членами юридические обязательства делать все, чтобы любая страна — член ООН могла нормально, комфортно участвовать в работе любых органов Организации. Соединенные Штаты, конечно, манкируют этой своей обязанностью. Вот недавно я отправил письмо генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], который в свою очередь обязан добиваться от страны — хозяйки штаб-квартиры, чтобы она вела себя прилично», — сказал он в пятницу журналистам, передает ТАСС.

При этом Лавров, отвечая на вопрос относительно участия РФ в Генассамблее ООН в сентябре, подчеркнул, что «Россия не может быть не представлена в ООН, и западным странам не дано эти вопросы решать». «Что касается уровня нашего присутствия там — будет ли это делегация из Москвы, или, как вы сказали, наши американские коллеги будут в духе своего свободолюбия запрещать приезд нашей делегации — посмотрим», — отметил министр.

Глава дипведомства РФ также напомнил, что соглашение, которое было достигнуто между ООН и США насчет пребывания штаб-квартиры организации, предполагает право генерального секретаря даже возбуждать арбитраж, если Вашингтон будет нарушать свои обязанности. «Вот на данном этапе уже несколько лет генеральный секретарь почему-то не может или не хочет воспользоваться этим своим правом, — указал Лавров. — Мы ему напоминаем о том, что оно у него есть, и оно должно не просто лежать в кармане, а им нужно активно пользоваться».

РФ, по словам министра, начала напоминать генсеку об этом праве еще когда администрация Барака Обамы на последних неделях своего пребывания в Белом доме преступно отобрала у России объекты дипломатической недвижимости. «Будем надеяться, что все-таки США осознают, что даже для их репутации на международной арене им важно избегать впечатления, что они боятся дискуссий, что они пытаются перекрыть каналы дискуссий в спорах, обсуждениях, переговорах стран, чья позиция противоречит американской», — заключил Лавров.