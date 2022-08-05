Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, что США не поддерживают идею независимости Тайваня и придерживаются политики «одного Китая». Трансляцию мероприятия вело агентство Reuters.

«Ничего не изменилось в нашей политике «одного Китая». Мы не хотим одностороннего изменения статус-кво любой из сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня», — сказал он.

Блинкен отметил, что США рассчитывают на мирное разрешение противоречий сторон по обе стороны Тайваньского пролива.

Дипломат также подчеркнул, что вопрос визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обсуждался им с главой МИД КНР Ван И в прошлом месяце.

«Мы долго обсуждали Тайвань, поднимали вопрос возможного визита спикера», — отметил госсекретарь.