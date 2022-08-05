Вечером 4 августа стало известно, что посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны группы радикальных религиозных группировок.

Члены группы, совершившие акт вандализма, ворвались в здание посольства, подняли религиозные флаги и скандировали на балконе здания радикальные религиозные лозунги.

После вмешательства местной полиции участники группы были выведены из здания и задержаны. Местные правоохранительные органы расследуют инцидент. По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Сотрудники посольства в результате нападения не пострадали.

Сотрудник Минвала связался с экс-главой МИД Тофиком Зульфугаровым, который поделился своими мыслями на этот счет.

— На мой взгляд, какой-то связи между Азербайджаном и этой группировкой, откровенно говоря, нет вообще, так как основная деятельность группировки направлена против Ирана, я бы даже отметил, против одного из крыльев духовного иранского руководства. Потому взаимосвязи с Азербайджаном нет никакой вообще. Что касается общей квалификации произошедшего, следует сказать, что согласно международным нормам Венской Конвенции принимающее государство обязано обеспечить безопасность деятельности посольств – это общее правило, и на взаимной основе все страны это делают. Вызывает удивление один факт: во-первых, если эта радикальная группировка действует на территории Великобритании, наверняка ее деятельность противоречит законам этой страны, потому деятельность эту можно охарактеризовать как радикальную и, соответственно, близкую к терроризму.

Во-вторых, сущствует общепринятая практика, что такого рода группировки находятся под спецконтролем, в том числе, и агентурным со стороны органов безопасности, и потому планируемая акция должна была быть предотвращена еще до того, как состоялась.

И третий момент: судя по всему, руководители этой группировки хорошо осведомлены о пустотах в безопасности, имеющихся в отношении посольств, действующих на территории Великобритании, чем они и воспользовались. И поэтому выбор азербайджанского посольства в Лондоне, которое находится в самом сердце этого города, а именно в Гайд-парке – одном из престижнейших и центральных районов столицы, был сделан с заранее обдуманными намерениями.

Азербайджана должен сделать соответствующее дипломатическое представление и указать на недопустимость подобных событий, случаев и призвать британские власти к тому, чтобы обеспечить максимальную безопасность азербайджанского посольства.

На самом деле, немного беспокоит факт того, что раздаются популистские какие-то призывы о том, что азербайджанские дипломаты должны были действовать по-другому, а именно чуть ли не вступить с представителями группировки в вооруженное единоборство. Я не думаю, что применение огнестрельного оружия в отношении религиозных фанатиков, напавших на посольство Азербайджана, было бы лучшим решением, так как такое действие спровоцировало бы еще больший конфликт. Задачей руководителей группировки, напавшей на посольство, было следующее: они хотели каким-то скандальным действием привлечь внимание к своей деятельности. И это никак не связано с политикой Азербайджана. Насколько я знаю, существуют определенные системы связи с органами безопасности у каждого посольства, наверняка, и в Великобритании тоже. Сотрудники нашего посольства в Лондоне сделали все самое необходимое, вызвали подразделения быстрого реагирования спецназа, усиливающего безопасность в частности посольств по первому сигналу тревоги. Я не исключаю необходимости внутрислужебного расследования, соответствующих выводов и принятия тех мер, которые усилят безопасность и предотвратят подобные случаи в будущем. Главная задача в этом вопросе лежит на принимающей стороне.

Беседовала Яна Мадатова