В этом году в стране предусмотрено строительство газораспределительной сети в 116 селах и новых жилых массивах, охватывающих 44 города и района, а также 3 района Баку.

Об этом в рамках акции «Открытые двери» заявил заместитель начальника отдела ПО «Азеригаз» Ильхам Мехбалиев, передает АПА.

По его словам, в настоящее время в 106 селах и жилых массивах ведутся работы в соответствии с этой программой.

«Из них 4 села и жилых массива обеспечены природным газом, в 38 селах и 35 жилых массивах ведутся работы по газификации, в 7 населенных пунктах и 22 жилых массивах работы завершены и находятся в процессе подготовки исполнительной технической документации. Возможно, что до конца года работы по газификации в указанных пунктах будут завершены. Но не исключено, что работы по примерно 10 объектам будут проведены в 2023 году. Так, из-за российско-украинского конфликта возникли трудности в обеспечении трубами, что серьезно сказывается на задержке строительных работ», — добавил Ильхам Мехбалиев.