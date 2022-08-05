Исток реки Темзы впервые в истории пересох из-за засухи, вызванной жарой, сообщает The Guardian. Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water допустила введение ограничений на воду.

По данным газеты, пересох исток Темзы в графстве Глостершир. Слабый поток воды «едва различим на расстоянии более 5 миль (8 км) вниз по течению», рассказал директор по научной работе экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

В Thames Water попросили граждан «проявить благоразумие при использовании воды из-под крана». В частности, людям советуют не забывать выключать воду во время чистки зубов. Источники The Guardian в британском правительстве рассказали, что власти разочарованы тем, что компания не ввела запрет на использование воды из шлангов, хотя эта мера рассматривалась. В Thames Water сказали, что сроки введения запрета «будут зависеть от количества используемой воды».

Синоптики ожидают, что во многих районах Великобритании, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше средней, при этом прогнозируется мало дождей. На следующей неделе может потеплеть до 35°С.

В июле жара в Великобритании побила очередной рекорд: температура воздуха поднялась до 40,2°С. В ряде районов Англии впервые в истории ввели высший, красный, уровень опасности. Из-за жары в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение.