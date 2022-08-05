Глава МИД КНР Ван И пригрозил США серьезными последствиями за визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает ТАСС.

На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене на полях АСЕАН Ван И заявил, что Китай вынужден «жестко отреагировать» на поездку американского политика.

«Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — подчеркнул Ван И.

Он отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление по этому поводу российского МИДа. Министр иностранных дел КНР назвал «торопливый визит» Пелоси серьезным нарушением принципа «одного Китая» и американо-китайских двусторонних договоренностей, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР». Никакие попытки Запада манипулировать тайваньским вопросом ни к чему не приведут, указал Ван И.