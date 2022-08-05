Соединенные Штаты Америки снова отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В этот раз пробный пуск ракеты не состоится из-за военной активности Китая на фоне ситуации, которая развернулась вокруг Тайваня.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает The Wall Street Journal.

Так, администрация президента США Джо Байдена отложила плановый испытательный пуск баллистической ракеты, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который начал «демонстрировать военную силу» возле Тайваня. В Белом доме рассказали, что ВВС США хотели проводить испытания уже на этой неделе, но теперь они не состоятся в ближайшее время.

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил изданию, что министр обороны Ллойд Остин отдал приказ о расширении военно-морского присутствия, но после этого сказал отложить ракетные испытания, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем.

«Пока Китай проводит дестабилизирующие военные учения вокруг Тайваня, Соединенные Штаты вместо этого демонстрируют поведение ответственной ядерной державы, снижая риск просчета», — заявил Кирби.