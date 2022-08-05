За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, в целом, 12 раз.

3 из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе позиций азербайджанской армии в направлениях Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Оставшиеся 9 инцидентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

Во всех случаях подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные мер.