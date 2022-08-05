С начала полномасштабной войны в Украине потери противника составили около 41 650 человек личного состава, в том числе за сутки уничтожено 150 российских военных, сообщает Генштаб ВСУ.
В целом с 24 февраля по 5 августа потери россиян ориентировочно составили:
личного состава – около 41 650 (+150) человек ликвидировано
анков ‒ 1792 (+3) единицы
боевых бронированных машин – 4032 (+6) единицы
артиллерийских систем – 950 (+4) единиц
РСЗО – 260 (+0) единиц
средства ПВО – 123 (+5) единицы
самолетов – 223 (+0) единицы
вертолетов – 191 (+0) единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0)
крылатые ракеты – 182 (+0)
корабли/катера – 15 (+0) единиц
автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) единицы
специальная техника – 83 (+0)
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