С начала полномасштабной войны в Украине потери противника составили около 41 650 человек личного состава, в том числе за сутки уничтожено 150 российских военных, сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с 24 февраля по 5 августа потери россиян ориентировочно составили:

личного состава – около 41 650 (+150) человек ликвидировано

анков ‒ 1792 (+3) единицы

боевых бронированных машин – 4032 (+6) единицы

артиллерийских систем – 950 (+4) единиц

РСЗО – 260 (+0) единиц

средства ПВО – 123 (+5) единицы

самолетов – 223 (+0) единицы

вертолетов – 191 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0)

крылатые ракеты – 182 (+0)

корабли/катера – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) единицы

специальная техника – 83 (+0)