Атака на азербайджанское посольство действующими в Лондоне радикалами неприемлема и является варварской.

Об этом написал в Twitter посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

«Это прямо подорвало принцип неприкосновенности дипломатических зданий. В настоящее время я нахожусь в Баку и рад видеть, что наши коллеги в безопасности, несмотря на угрозу.

Безопасность наших граждан, в том числе сотрудников посольства, является нашим главным приоритетом! Даже в условиях давления и опасности азербайджанские дипломаты, находящиеся сейчас в Лондоне, продолжают свою работу», — говорится в публикации.