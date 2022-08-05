Москва пока не видела предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по конкретизации деталей российской миротворческой миссии в Карабахе. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мне трудно на этот вопрос отвечать, потому что мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать, — указал глава дипведомства, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Пашиняна о назревшей необходимости конкретизации российской миротворческой миссии в Карабахе. — Любая из сторон, договоренности которых были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, конечно, вправе предлагать дополнительные инициативы. Пока мы их не видели».