Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посчитал реакцию Китая на визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной», сообщает Reuters.

Утверждается, что Блинкен дал оценку реакции Китая на визит во время встречи с представителями государств Азии.

При этом госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня.

Еще Блинкен уверен, что Китай стремился запугать не только Тайвань, но и соседей после того, как он начал крупнейшие в истории военные учения в Тайваньском проливе.