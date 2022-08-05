Власти Ирана должны согласиться на предложенную им сделку по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, у Тегерана все меньше времени для достижения договоренности по этому вопросу.

«Переговоры практически завершены. Вы слышали, как президент [США Джо Байден] сказал, что мы не собираемся ждать вечно, пока Иран согласится на предложенную ему сделку. Он должен принять ее <…> очевидно, что время, похоже, становится все меньше с точки зрения возможности достижения соглашения», — отметил Кирби.

Однако, как подчеркнул представитель Белого дома, в администрации Байдена не считают, что новый раунд переговоров по СВПД можно называть «последней попыткой» для возвращения к ядерной сделке.