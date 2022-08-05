4 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Туреции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе разговора Чавушоглу выразил обеспокоенность по поводу нападения группы радикальных религиозных лиц на здание посольства Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Байрамов подробно проинформировал коллегу сторону об этом акте вандализма.

Чавушоглу полностью осудил это нападение и сказал, что Турция поддерживает Азербайджан и всегда готова его поддержать.

Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел Турции за внимание и предложенную поддержку.