Польша закончила подготовку к началу отопительного сезона, полностью заполнив подземные газовые хранилища (ПХГ). Об этом заявила телеканалу Polsat министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

«На этот сезон мы обеспечены. У нас уже 100 процентов газа в хранилищах», — рассказала она. Министр отметила, что поставки газа продолжаются, несмотря на сокращение работы трубопровода «Северный поток».

В страну также непрерывно поступает уголь, добавила Москва. Министр заверила, что благодаря запасам полякам не придется беспокоиться об отоплении домов зимой.