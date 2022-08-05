Искусственная задержка финансовой помощи для Украины — это либо преступление, либо ошибка. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так глава государства отреагировал на блокирование финансовой помощи Украине от ЕС.

«Напоминаю лидерам некоторых стран ЕС, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что 8 млрд евро пока заторможены.

«И такая искусственная задержка финансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в условиях полномасштабной войны. Какая европейская страна ответственна за это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка и она будет исправлена», — заявил президент Украины.