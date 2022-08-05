Европейский союз ввел новые санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета 4 августа.

В пресс-службе Януковича назвали «бывшим пророссийским президентом Украины». Он и его сын добавлены в санкционный список «за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также – в случае с Александром Викторовичем Януковичем – за проведение операций с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.