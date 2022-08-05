Российские военные в Украине уже применяют иранские беспилотники. Их поступило несколько десятков. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«46 штук поступило их. По некоторым данным, уже отметили их применение, скажем так», — отметил он.

По его словам, иранские беспилотники представляют собой аппараты «сильно предыдущего поколения».

«Какую-то часть своих задач они могут решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи, с самодельными захватами и бросанием гранат», — добавил он.