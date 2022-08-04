Президент США Джо Байден, который заразился коронавирусом, сдал новый тест, который вновь показал положительный результат. Как говорится в распространенном в четверг заявлении лечащего врача главы государства Кевина О’Коннора, в то же время симптомы болезни проявляются слабее.

«Президент сегодня чувствует себя очень хорошо. У него все еще наблюдается периодический кашель, но ситуация с ним улучшается. <…> Сданный утром антиген-тест снова показал положительный результат», — отмечается в заявлении.

Как сообщил лечащий врач, кровяное давление и температура тела у Байдена соответствуют норме. «Его легкие по-прежнему чистые», — говорится в заявлении. Байден продолжит находиться на карантине и выполнять свои рабочие обязанности удаленно.