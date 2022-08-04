Россияне заметно усиливают свои позиции на юге Украины. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«Продолжается заметное усиление позиций противника на захваченных территориях. К северо-восточным регионам Херсона направлено большое количество вооружения и военной техники. Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия вглубь нашей обороны, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдарма и перейти к обороне», – заявил он.