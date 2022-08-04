Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 «Грач». К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры. Об этом сообщает издание МКД.

По информации издания, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.

При этом перед осуществлением поставок в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.

МКД попыталось уточнить достоверность информации о передаче штурмовиков у Минобороны Северной Македонии, но ясного ответа не последовало.

«Точные детали всех решений (о передаче Украине самолетов), их содержание и пояснения будут рассекречены и опубликованы. Принятые до сих пор решения не снижают боеготовность нашей армии», — заявили в ведомстве.