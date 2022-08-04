Командование Армии обороны Израиля приняло в четверг решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа для повышения боеготовности на случай возможной атаки со стороны палестинских радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«После проведенной оценки обстановки было принято решение усилить дивизию «Газа» [дислоцирована у границы с сектором] дополнительными подразделениями с целью повышения боеготовности», — говорится в заявлении военных.

По данным радиостанции Kan, к границе с палестинским анклавом будут направлены силы артиллерии и инженерных войск, а также пехота, бронетехника и спецназ. Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид провел совещание по вопросам безопасности с министром обороны страны Бени Ганцем, сообщила канцелярия главы кабмина. После этого Ганц, в свою очередь, собрал на совещание руководителей израильских силовых структур, на котором дал им указания по поводу ситуации вокруг Газы, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Во вторник израильские военные задержали в ходе операции в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров группировки «Исламский джихад» на Западном берегу реки Иордан. После этого Израиль в тот же день блокировал приграничные дороги у сектора Газа, закрыл КПП «Эрез» на границе с палестинским анклавом и прервал железнодорожное сообщение между городами Ашкелон и Сдерот на юге страны из-за возможного ответа террористической группировки. Эти меры пока продолжают действовать, отмечает в четверг Kan.

Кроме того, Лапид в четверг провел совещание с представителями местных властей южных районов Израиля, которых он заверил, что «Израиль готов к любому сценарию и, если потребуется, предпримет активные действия против любой организации, угрожающей безопасности граждан Израиля». Высказывания премьера распространила его канцелярия.