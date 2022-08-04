Если Россия победит в войне в Украине, то сама война, энергетический и продовольственный кризисы покажутся цветочками.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время онлайн встречи с представителями африканских СМИ.

«Если Путин победит в этой войне — это начало Третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос», — говорит он.

По словам президента, спровоцированная продовольственная опасность, спровоцированный энергокризис, спровоцированная война Россией — «это начало, это цветочки, по сравнению с тем, что будет».

«Не дай Бог, чтобы Россия победила в этой войне. Сколько можно наступать на эти грабли?» — добавил Зеленский.