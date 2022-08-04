На заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян выступил с рядом достаточно хамских комментариев в отношении РМК, который, по его мнению, должен таскать каштаны из огня для армянской стороны.

Пашинян, в частности, заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности миротворцев РФ.

А у России возникают вопросы по деятельности самого Пашиняна, заигрывающего с Западом, и по подрывной деятельности армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.