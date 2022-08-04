Вооруженные силы Украины отбили у российских войск два населенных пункта на Славянском направлении. В районах еще двух украинские защитники улучшили свое тактическое положение.

Соответствующей информацией во время недавнего брифинга поделился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«На протяжении недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулугуновка, Дмитровка. Освободили два населенных пункта: Мазановка и Дмитровка», — сообщил Громов.