К 10 ноября 2022 года все армянские НВФ и подразделения армянской армии должны в полном составе покинуть Карабахский регион Азербайджана.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Нахождение армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Карабахского экономического района Азербайджана — я об этом говорил неоднократно — является постоянным источником нестабильности, провокаций и диверсий. Указанные НВФ остаются на территории, контролируемой сепаратистами, вопреки обязательствам по их выводу, что прямо предусмотрено Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, под которым стоит подпись Никола Пашиняна», — отметил эксперт.

«Более того, как недавно признал официальный Ереван, помимо НВФ, режим сепаратистов в Карабахе прикрывают и кадровые подразделения вооруженных сил Армении — таким образом официально подтверждено нахождение на территории Азербайджана армянского оккупационного контингента — опять же в нарушение обязательств Пашиняна по Трехстороннему заявлению», — заявил Коротченко.

«Очередная армянская вооружённая провокация привела к гибели военнослужащего ВС Азербайджана. В ответ со стороны Минобороны Азербайджана — вполне закономерно — была предпринята акция возмездия.

Теперь ряд представителей армянских сепаратистов призывают ввести в регион воинские контингенты США и Франции под видом «миротворцев». Конечно же, Россия и Азербайджан сделать этого не позволят», — отметил российский экперт.

«27 сентября исполнится два года с момента начала Второй Карабахской войны. Эта дата должна быть отмечена началом практического вывода армянских НВФ и подразделений ВС Армении с территории азербайджанского Карабаха — с таким расчетом и такими темпами, чтобы к 10 ноября 2022 года там их больше не осталось. Это — главное условие, чтобы в регионе наконец наступил долгожданный и прочный мир», — подытожил Коротченко.